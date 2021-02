Killers of the Flower Moon, Scorse e DiCaprio al dialogo con la comunità di Osage County

Come riporta il sito Osage News, sia Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio si trovano attualmente in Oklahoma per prepararsi alle riprese dell'attesissimo Killers of the Flower Moon, previste per questa primavera, e i due si sarebbero già incontrati con i leader culturali della comunità di Osage presso la riserva naturale e al museo di Woolaroc.

L'incontro è stato organizzato per "discutere dei contenuti di Killers of the Flower Moon", dato che il racconto principale del film si basa sull'acceso e persino sanguinoso confronto tra gli abitanti di Osage County e gli industriali che negli anni '20 hanno cominciato a prendere di mira il territorio per la grande quantità di petrolio scoperta nella riserva.



A organizzare l'incontro ci hanno pensato Geoffrey Standing Bear, capo della comunità, e l'ambasciatore cinematografico Chad Renfro, con lo scopo "di dare a Scorse l'opportunità di parlare direttamente ai membri della comunità al centro del film". Un comunicato stampa ha poi aggiunto:



"Scorse ha presentato l'intenzione generale del film, evidenziando in particolare i temi della fiducia e del tradimento, come poi alla fine la storia di Mollie Kyle ed Ernest Burkhart sia un microcosmo del più ampio tradimento del popolo di Osage".



Killers of the Flower Moon vedrà nel cast anche Lily Gladstone, Jesse Plemons e Robert De Niro, per un'uscita ancora a data da destinarsi.