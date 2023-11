Killers of the Flower Moon aveva una scena iniziale molto, molto diversa

Martin Scorsese ha raccontato che inizialmente Killers of the Flower Moon doveva iniziare in maniera differente rispetto a quella mostrata nel montaggio finale. Il regista ha spiegato come avrebbe dovuto aprirsi il film che racconta i tragici omicidi dei membri della comunità nativa Osage, nell'Oklahoma degli anni '20.

In un'intervista rilasciata a IndieWire ha approfondito il tema dell'incipit del film: inizialmente, Killers of the Flower Moon avrebbe dovuto iniziare con una scena raffigurante la corsa alla terra dell'Oklahoma. Tuttavia, nonostante la sequenza fosse stata scritta da Eric Roth, si è deciso per un cambiamento. Ma nel frattempo, Killers of the Flower Moon è stato un flop o no al box-office?



"Eric [Roth] ed io inizialmente avevamo l'idea di fare la corsa alla terra dell'Oklahoma. Aveva scritto una descrizione di cinque o sette pagine con bellissime vignette e avrei girato tutto in una sola ripresa. Avevamo previsto che ci sarebbe voluto un altro mese con un'unità separata... Il mio pensiero era che in realtà esprimesse semplicemente l'etica del tempo che è 'Vuoi la terra? Eccola, corri, prendila...'. 'Ci sono persone lì', 'Non importa, non preoccuparti di loro, sbarazzatene e basta. Se si intromettono rimuovili, uccidili, prendi semplicemente la terra'. Abbiamo cambiato il punto di vista dell'immagine dal Bureau of Investigation che arrivava dall'esterno in un punto di vista che funzionava dall'interno verso l'esterno. Seguendo Ernest e Mollie eravamo sul campo con tutti e nel bel mezzo di tutto questo, e ci siamo resi conto che in effetti le corse in Oklahoma sono avvenute troppo presto per la nostra storia".



Sul nostro sito potete leggere la recensione di Killers of the Flower Moon, uno dei film più acclamati dell'anno e diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro nel cast.