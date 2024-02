Killers of the flower moon riscritto da Paul Thomas Anderson: 'Mollie aveva solo 3 scene'

Come saprete Killers of the flower moon ha subito numerose riscritture nel corso della sua lunghissima gestazione, e a quanto pare una delle più significative porta la firma di Paul Thomas Anderson, acclamato autore de Il petroliere, Magnolia e Vizio di forma.

In una nuova intervista con il Los Angeles Times, infatti, l'attrice protagonista del film Lily Gladstone, interprete di Mollie e divenuta grazie al film la prima nativa americana ad essere candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista, ha ammesso che nella prima bozza della sceneggiatura il suo personaggio aveva 'solo tre scene' nell'intero film.

"Quando i direttori del casting di Killers of the Flower Moon l’hanno contattata per la prima volta per il film nel 2019, Mollie aveva solo tre scene nella sceneggiatura", si legge sul LA Times. "Si trattava sempre di un film di Martin Scorsese, quindi non ha mai pensato di rinunciarci, e decise di accettare l'offerta consapevole che una volta dentro il progetto avrebbe potuto tentare di rimodellare il suo ruolo per renderlo più autentico e significativo."

Durante le riscritture, ad un certo punto, Martin Scorsese ha assunto Paul Thomas Anderson, che una fonte ha definito 'un vero artista'. Riguardo al suo lavoro sulla sceneggiatura, ha aggiunto: "Tutto quello che ha fatto con quel copione non ha che migliorato il film". Da notare comunque che Paul Thomas Anderson non ha ricevuto un credito per la sceneggiatura del film, dato che le riscritte sono state portate avanti anche dallo sceneggiatore originale Eric Roth.

Curiosamente, il nuovo film di Paul Thomas Anderson ha per protagonista Leonardo DiCaprio, star di Killers of the flower moon.