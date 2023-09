Killers of the Flower Moon, quanto tempo rimarrà al cinema il film di Scorsese?

Quando un film è prodotto da una piattaforma streaming non c'è mai una finestra temporale precisa per quanto riguarda la sua presenza nelle sale, perciò andiamo a vedere assieme quanto tempo sarà al cinema Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Prodotto da Apple TV+ e Paramount Pictures, Killers of the Flower Moon arriverà nelle sale italiane il 19 ottobre, mentre in quelle statunitensi a partire dal 20. In Italia però a differenza degli Stati Uniti la distribuzione del film di Martin Scorsese sarà affidata a Leone Film Group e 01 Distribution, che quindi porteranno al cinema la pellicola. Tra l'altro abbiamo già le prime proiezioni al box office per Killers of the Flower Moon.

Ma la domanda è: quanto resterà in sala Killers of the Flower Moon? Per la gioia di tutti gli appassionati la risposta è come un film non prodotto da una piattaforma streaming. Di solito infatti i prodotti di questo tipo rimangono al cinema per un periodo limitato (magari un massimo di due settimane per i titoli grossi di richiamo) e poi vengono subito caricati sulla piattaforma che li ha prodotti.

Apple TV+ però in questo caso ha deciso di lasciare Killers of the Flower Moon in sala per il classico periodo di release cinematografica e poi trasmetterlo sulla propria piattaforma. Infatti il film di Scorsese arriverà in streaming solo dopo aver concluso il suo percorso cinematografico, senza avere una distribuzione limitata come spesso accade (e come in realtà era stato deciso all'inizio).

Non sappiamo ancora di preciso quando arriverà quindi su Apple TV+ ma è plausibile immaginare almeno un mesetto di vita cinematografica prima di approdare sulla piattaforma.

E voi andrete a vederlo al cinema? Quanto state aspettando questo film di Martin Scorsese? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a come è cambiato Killers of the Flower Moon dopo la riscrittura della sceneggiatura.