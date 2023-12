Killers of the Flower Moon, quando e dove esce in streaming?

Uno dei film più chiacchierati di questi ultimi mesi è stato Killers of the Flower Moon, che ha terminato la sua corsa al cinema e si appresta ad arrivare in streaming in abbonamento. Ma dove e quando esattamente?

Il dove lo sappiamo benissimo, perché Killers of the Flower Moon arriverà in streaming su Apple Tv+, per tutti coloro che appunto sono abbonati alla piattaforma. Manca però la data ufficiale di caricamento dell'ultimo lungometraggio di Martin Scorsese sul servizio on-demand del colosso di Cupertino.

Molto probabile però che la pellicola arrivi su Apple Tv+ a gennaio, visto che è stata anche annunciata la versione Blu-ray 4K di Killers of the Flower Moon che potrebbe più o meno coincidere con un suo arrivo in streaming per chi già possiede un abbonamento.

Killers of the Flower Moon è già disponibile online ma soltanto per l'acquisto o il noleggio, nonostante manchi ancora l'Italia fra i Paesi in cui il film è presente con questo metodo di fruizione.

Sembra quindi che al momento l'unico modo sia aspettare gennaio, come tra l'altro dice proprio Apple Tv+, per eventualmente abbonarsi se si è sprovvisti dell'accesso e recuperare (o rivedere) il grande film di Martin Scorsese anche sui propri dispositivi casalinghi.

E voi state aspettando Killers of the Flower Moon in streaming oppure no? Diteci la vostra nei commenti!