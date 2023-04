Killers of the Flower Moon, quando esce in Italia il nuovo film di Martin Scorsese?

Dopo aver realizzato The Irishman per la piattaforma di streaming Netflix, il leggendario regista Martin Scorsese si è rivolto ad Apple TV+ per i 200 milioni di dollari di budget serviti per la creazione di Killers of the Flower Moon, che avrà per protagonisti Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

E a pochi giorni dalla conferma ufficiale della presenza di Killers of the Flower Moon a Cannes 2023, appuntamento che segnerà il ritorno di Martin Scorsese alla Croisette dopo la Palma d'Oro vinta con Taxi Driver nel 1976 e il premio per la miglior regia ottenuto con After Hours nel 1986, è stata annunciata anche la data d'uscita per il mercato italiano: come svelato da 01 Distribution, infatti, Killers of the Flower Moon uscirà in Italia il 19 ottobre, con un giorno d'anticipo rispetto all'uscita nelle sale americane, nelle quali sarà invece distribuito da Apple TV+.

“Per noi è un grande orgoglio poter distribuire questo film in Italia insieme a Rai Cinema e 01 Distribution in contemporanea con gli Stati Uniti" ha dichiarato Andrea Leone, amministratore delegato di Leone Film Group. "La missione di Leone Film Group è quella di portare nel nostro paese il meglio del prodotto internazionale e Killers of the Flower Moon è un film molto atteso da tempo che finalmente abbiamo il privilegio di annunciare”.

