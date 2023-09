Killers of the Flower Moon, primi numeri box office per il film da 200 milioni di budget

Il trailer finale di Killers of the Flower Moon ha anticipato l'imminente arrivo del nuovo kolossal di Martin Scorsese, ma cosa dicono le prime proiezioni al box office per il blockbuster da oltre 200 milioni di dollari di budget targato Apple TV+

Per il momento, ci sono - come dicono nei film - una notizia buona e una notizia cattiva: quella cattiva è che le nuove proiezioni di Killers of the Flower Moon mettono in conto ad oggi un esordio tra i 30 e i 36 milioni di dollari per il primo week-end del film al mercato USA, un po' troppo basse se teniamo conto dell'enorme budget investito nella realizzazione della pellicola; quella buona è che queste proiezioni sembrano in crescita e dovrebbero salire ulteriormente nelle prossime settimane, e ovviamente non tengono conto dei botteghini dei mercati internazionali.

Come per Oppenheimer, stiamo parlando anche in questo caso di un dramma storico di 3 ore e mezza vietato ai minori, ma è anche se è improbabile che Killers of the Flower Moon possa replicare il successo del blockbuster di Christopher Nolan, non è detto che l'uscita delle sale non possa rivelarsi una vittoria per Apple. Da tenere a mente però che gli ultimi due film di Martin Scorsese sono stati dei grossi flop in termini puramente economici: Silence del 2016 ha incassato appena 22 milioni di dollari su un budget di 50 milioni di dollari, mentre The Irishman del 2019, prodotto da Netflix, aveva ottenuto solo 8 milioni dalla sua distribuzione limitata nelle sale a fronte di un budget di 250 milioni.

Killers of the Flower Moon arriverà in Italia dal 19 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Nel frattempo, vi segnaliamo che Martin Scorsese sta già preparando un nuovo film con Leonardo DiCaprio.