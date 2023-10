Killers of the flower moon prevede un intermezzo? Il film dura 3 ore e mezza, preparatevi

Killers of the flower moon è uno dei film più lunghi della carriera di Martin Scorsese, ma la sua durata di 3 ore e mezza prevede anche un intermezzo? Preparatevi alla visione del film - che arriva oggi 19 ottobre nelle sale italiane con 01 Distribution - con questa pratica guida.

Nonostante fosse quasi di uso comune in passato, specialmente per i film dalla durata di oltre tre ore (come ad esempio Lawrence d'Arabia) ma non solo (viene in mente 2001: Odissea nello spazio), la pratica dell'intermezzo è stata quasi totalmente abbandonata oggigiorno: film più moderni come Titanic, Avengers: Endgame, Avatar: La via dell'acqua, The Irishman e Oppenheimer non hanno fatto uso dell'intermezzo per interrompere la visione e concedere agli spettatori alcuni istanti di pausa, anche per volontà dei loro autori. Al contrario, molto spesso, purtroppo la pausa viene decisa dalle catene di cinema, che scelgono di interrompere un film in un punto qualsiasi (indipendentemente dalla durata del film) per vendere bibite o popcorn, una pratica detestata da molti spettatori puristi perché totalmente avulsa da ogni decisione artistica relativa al film.

Comunque, almeno al di fuori dei circuiti che prevedono una pausa durante la proiezione, Martin Scorsese non ha previsto alcun intermezzo per Killers of the flower moon: le 3 ore e 26 minuti di durata del film andrebbero proiettati ininterrottamente, e possiamo confermarvi che sia al Festival di Cannes 2023 sia alle proiezioni stampa di qualche settimana fa tenutesi in Italia il film non ha avuto alcun intermezzo. Se non volete perdervi neanche un secondo, quindi, sarebbe meglio anticipare la pausa bagno a prima dell'inizio della proiezione.

Per altri contenuti ecco che cosa dovete aspettarvi da Killers of the flower moon, un film ben diverso dal classico thriller che forse molti spettatori hanno in mente dopo aver visto i trailer...