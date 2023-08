Killers of the Flower Moon: i nuovi poster svelano la data d'uscita italiana

Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution hanno presentato i nuovi poster ufficiali di Killers of the Flower Moon, il nuovo attesissimo film del premio Oscar Martin Scorsese prodotto da Apple TV+.

Le nuove locandine, entrambe disponibili in calce all'articolo, confermano anche la data d'uscita di Killers of the Flower Moon per i cinema italiani: il film uscirà nelle nostre sale a partire dal 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale annunciata da Apple TV+ in questi giorni.

Un cast stellare con i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio per un thriller basato su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali e misteriosi nota con il nome di “regno del terrore”, che insanguinarono la nazione Osage negli anni ’20. La storia è ambientata all’inizio del XX secolo quando la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage, che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Fra i protagonisti anche Lily Gladstone, apprezzata a Cannes per la sua interpretazione, il candidato all'Oscar Jesse Plemons e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Killers of the Flower Moon.