Killers of the Flower Moon, perché Scorsese ha voluto fare questo film?

Se c'è una cosa innegabile in Killers of the Flower Moon è che Martin Scorsese l'ha sentito molto come film, apparendo anche in prima persona. Ma come è nato il progetto e perché il regista ha scelto di occuparsene?

Martin Scorsese è partito dal libro dallo stesso nome di David Grann, che raccontava appunto il massacro silenzioso degli Osage dopo la scoperta del petrolio sulle terre da loro possedute.

Negli anni '70 il regista aveva passato del tempo con una tribù Sioux in Sud Dakota, evento che gli ha lasciato il germe di qualcosa che sarebbe poi fiorito solo con Killers of the Flower Moon. Scorsese aveva infatti bisogno della storia giusta e anche della maturità giusta per raccontare una pagina così tragica della storia americana, uno dei motivi per cui ha aspettato così tanto.

Martin Scorsese allora ha cambiato la prospettiva del libro dal detective al rapporto di coppia dei personaggi di Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, per entrare davvero nel dramma degli Osage e far capire quanto si è spinta a fondo la malvagità umana di chi li ha sfruttati e uccisi.

Il regista ha poi incontrato proprio gli Osage per stabilire una fiducia da parte loro nel progetto, spiegando come avrebbe voluto raccontarlo. Da lì in poi il film ha iniziato a prendere effettivamente piede fino ad arrivare al capolavoro che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Killers of the Flower Moon.

E voi conoscevate le origini del film? Siete andati a vederlo al cinema? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo all'approfondimento sul perché è giusto che Killers of the Flower Moon duri 3 ore e mezza.