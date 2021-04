Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Scorsese sarà 'qualcosa di mai visto prima'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider, lo sceneggiatore Eric Roth ha parlato per la prima volta dell'attesissimo nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, che avrà per protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Commentando l'approccio del regista di Taxi Driver e The Irishman al prossimo atipico western, ambientato nell'Oklahoma degli anni '20, Roth ha promesso:

"E' qualcosa che non avevamo mai visto prima sullo schermo. Penso che non assomiglierà a niente che abbiamo già visto, in un certo senso. Per me, questo film, sarà uno dei più grandi di sempre."

Basato sull'omonimo libro best seller, Killers of the flower moon è la storia dell'omicidio seriale di alcuni membri della Osage Nation. Jesse Plemons sarà il principale agente dell'FBI mandato ad indagare sugli omicidi - un personaggio che originariamente era stato affidato a DiCaprio, prima che l'attore di The Revenant 'virasse' sul ruolo del nipote di un potente allevatore locale (De Niro). A tal proposito, Roth ha anche confermato che Plemons e DiCaprio avranno un ruolo di parità nel film.

"Non direi che Plemons è il protagonista", ha dichiarato Roth. "Direi che è l'eroe designato. Faccio questa precisazione perché i due ruoli sono abbastanza simili, e la parte di Leo è molto complicata e molto interessante. È una parte intelligente per un attore intelligente".

Killers of the Flower Moon arriverà Apple TV Plus nel corso del 2022, con le riprese previste tra questa primavera e l'estate.