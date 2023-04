Killers of the Flower Moon, finalmente le nuove immagini del film di Martin Scorsese!

Martin Scorsese è solito prendersi i suoi tempi, sia nella realizzazione che nella durata del prodotto finale: anche questo Killers of the Flower Moon non fa eccezione, se è vero com'è vero che erano ben due anni che aspettavamo la possibilità di dare un piccolo sguardo a questo nuovo, mastodontico film con Leonardo DiCaprio.

Possibilità che ci è stata finalmente concessa soltanto oggi, quando manca ormai poco alla premiere del film targato Apple al prossimo Festival di Cannes: dopo la conferma della durata biblica di Killers of the Flower Moon (che comunque non riuscirà a superare il precedente The Irishman), ecco dunque le nuove immagini della nuova creatura del regista di Taxi Driver e The Departed.

Non che le nuove foto ci dicano granché sulla trama del film, naturalmente, ma dopo tanto silenzio è comunque una soddisfazione poter finalmente vedere Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone in abiti di scena in queste tre foto scattate direttamente sul set di questo Killers of the Flower Moon: a far compagnia alle sue star, inutile dirlo, lo stesso Martin Scorsese intento probabilmente a dispensare indicazioni. E voi, che aspettative avete per questo nuovo lavoro del nostro Martin? Fatecelo sapere nei commenti! L'autore del libro, intanto, ha elogiato questo adattamento di Killers of the Flower Moon.