Killers of The Flower Moon, nuove aggiunte al cast del film Apple con Leonardo DiCaprio

Quattro nuovi interpreti si aggiungono ufficialmente al già nutrito cast del prossimo film drammatico di Martin Scorsese, intitolato Killers of The Flower Moon, con protagonisti i due storici attori feticcio del regista, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. La conferma delle new entry è arrivata in queste ore da The Wrap.

DiCaprio e De Niro reciteranno insieme a Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins e Jillian Dion. Il film è basato sul saggio di David Grann intitolato Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI.



Il magazine ha confermato che i quattro nuovi nomi del cast sono due attori e due personalità conosciute soprattutto per il loro lavoro in campo musicale. I due interpreti sono William Belleau, conosciuto principalmente per aver recitato nella saga di Twilight, e Louis Cancelmi (The Irishman). Completano il cast anche Jason Isbell e Sturgill Simpson, entrambi musicisti vincitori del Grammy Award.

Killers of The Flower Moon è co-prodotto da Paramount Pictures e Apple. Le due major hanno stretto un accordo, con il budget del film cresciuto fino ai 200 milioni di dollari.

Nonostante il rinvio del progetto, secondo Martin Scorsese il COVID ha aiutato Killers of The Flower Moon.

In Killers of The Flower Moon, membri della comunità di Osage, negli Stati Uniti, vengono assassinati in circostanze misteriose negli anni '20, innescando un'importante indagine dell'FBI che coinvolge J. Edgar Hoover.

Scorsese e DiCaprio hanno parlato anche con la comunità di Osage County per prepararsi al film.