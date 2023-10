Abbiamo visto Killers of the Flower Moon: forse non è il film che vi aspettate

Che cosa bisogna aspettarsi da Killers of the flower moon? Abbiamo visto il nuovo film di Martin Scorsese, e in attesa di una recensione completa vi forniamo qualche piccola ma succosa anticipazione.

Il film, basato sull'omonimo libro di non-fiction di David Grann, racconta la vera storia del cosiddetto 'Regno del terrore', un periodo ricordato nei libri di storia dell'Oklahoma per una terribile serie di omicidi razziali che si abbatté sugli indiani della nazione Osage: negli anni '20 del secolo scorso, con l'America che si stava decidendo a dire addio al vecchio West, gli indiani Osage trovarono il petrolio nelle terre che gli Stati Uniti gli aveva concesso, e l'immensa ricchezza che arrivò nei mesi immediatamente successivi alla scoperta dell'oro nero portò in quella parte di Oklahoma un gran numero di uomini bianchi, decisi ad impadronirsi di quel capitale con ogni mezzo necessario.

La premessa potrebbe anticipare un thriller western dal grande ritmo e ricco di colpi di scena, una sorta di Quei bravi ragazzi nell'America pre-Padrino, ma in realtà Killers of the Flower Moon è il film di più vicino alle atmosfere di Kundun che Scorsese abbia mai fatto, e prosegue sui toni spirituali di Silence molto più di quanto non abbia fatto l'ultima ora di The Irishman. Questo mix di atmosfere crea un film spiazzante, nel quale i bianchi sono più ridicoli che odiosi tanto che Scorsese spesso e volentieri si diverte a deriderli (c'è un umorismo molto marcato in Killers of the Flower Moon) ma allo stesso tempo tutto è circondato da una cappa funerea, compassata, un lamento funebre per un'innocenza più che perduta proprio dimenticata.

Non aspettatevi azione, soprattutto, perché non ne troverete: le tre ore e mezza di Killers of the flower moon sono tra le meno epiche che Scorsese abbia mai realizzato, ma l'effetto è voluto proprio per enfatizzare il lento ma inesorabile stillicidio perpetrato ai danni degli indiani e alla velenosa storia d'amore al centro del racconto.

Killers of the flower moon sarà al cinema dal 19 ottobre, distribuito da 01 Distribution.