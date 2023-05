Killers of the Flower Moon? No, per Roger Deakins il miglior film di Scorsese è un altro

A voler decretare il miglior film di Martin Scorsese il dibattito potrebbe essere infinito, tanti sono i capolavori realizzati dall'autore di Taxi Driver, Quei Bravi Ragazzi e Gangs of New York: secondo Roger Deakins, però, il prestigioso titolo spetterebbe a un film di quelli relativamente insospettabili.

Mentre Scorsese riflette sulla morte e sul suo modo di intendere il cinema, il leggendario direttore della fotografia spara infatti il suo imprevedibile verdetto nominando non i tre capolavori già citati, ma neanche successi come The Wolf of Wall Street, Shutter Island o Toro Scatenato, bensì un altrettanto valido ma probabilmente meno conosciuto e osannato Kundun.

"Credo che Martin solitamente realizzi gli storyboard, ma con Kundun lui annotò semplicemente le sue idee, quello che la macchina da presa avrebbe dovuto fare. Ce ne diede una copia e disse: 'Questo è il modo in cui lavoreremo per Kundun. [...] Avemmo lunghe conversazioni sullo stile del film. Si tratta di un vero e proprio poema, il che è il motivo per cui amo quel film. Credo sia il suo miglior film. Mi piace la sua poesia, la sua simmetria" sono state le parole di Deakins.

Cosa ne dite? Siete d'accordo con la visione del direttore della fotografia premio Oscar o credete che Scorsese abbia fatto di meglio rispetto al film del 1997? Diteci la vostra nei commenti! Tornando ai giorni nostri, intanto, qui trovate il trailer di Killers of the Flower Moon.