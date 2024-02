Killers of the flower moon: morta suicida Isabelle Thomas, moglie di Bradley Thomas

Grave lutto per la produzione del nuovo film Killers of the flower moon di Martin Scorsese, dato che in queste ore la stampa di Los Angeles ha segnalato la morte di Isabelle Thomas, moglie del produttore del kolossal Apple Studios Bradley Thomas.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna - 39 anni - si sarebbe suicidata lanciandosi da un balcone dell'Hotel Angeleno a West L.A nel corso della serata di lunedì: stando a TMZ, che per primo ha riportato questa tragica storia, è stata trovata morta sul posto quando sono arrivati i primi soccorritori. Non è stata lasciata alcun biglietto di addio, e l’ufficio del medico legale di Los Angeles ha classificato la modalità della morte come “suicidio”: la causa indicata è stata di “lesioni traumatiche multiple” subite nella caduta. Al momento non sono stati rilasciati rapporti tossicologici.

In questi giorni fondamentali della stagione dei premi 2024, con Killers of the flower moon tra i film più nominati agli Oscar 2024, la coppia aveva calcato i tappeti rossi di tutti gli eventi pubblici di Hollywood ed era stata fotografata al BAFTA Tea Party del 2024 al Maybourne Beverly Hills il 13 gennaio scorso. I coniugi erano sposati dal 2018 e avevano due figlie.

Prima di Killers of the Flower Moon, Bradley Thomas aveva prodotto The Mule di Clint Eastwood, Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott e la commedia satirica Triangle of Sadness, nominata a tre Oscar ai 95esimi Academy Awards.