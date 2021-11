Martin Scorsese compie 79 anni: guardate il regalo di compleanno su Instagram!

Nuovo post sui social per Martin Scorsese. Il regista di Taxi Driver e Toro scatenato ha compiuto da poco 79 anni e ha deciso di rivolgersi ai propri fan per ringraziarli degli auguri recapitatigli in questi giorni. Tra i ringraziamenti, Scorsese ne ha riservato uno in particolare per la co-star del suo ultimo film, Lily Gladstone.

L'attrice è una delle protagoniste di Killers of the Flower Moon, il prossimo film di Scorsese. Ecco le parole del regista:"Grazie a tutti per gli auguri di compleanno! E grazie a Lily Gladstone per lo speciale regalo".



il riferimento è al regalo di compleanno che Gladstone ha recapitato a Scorsese; un particolare cappello che il regista indossa proprio nella foto pubblicata sui social.

Lily Gladstone interpreta Mollie Burke in Killers of the Flower Moon, diretto e prodotto da Martin Scorsese e scritto da Eric Roth, che si è basato sul libro di saggistica del 2017 di David Grann. Leonardo DiCaprio, che partecipa anche nelle vesti di produttore, è protagonista del film con Jesse Plemons, Robert De Niro e proprio Lily Gladstone. De Niro ebbe un infortunio sul set del film.



Il film racconta la cronaca di una serie di omicidi avvenuti tra i membri di una comunità indiana in Oklahoma dopo che nel loro habitat è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, complotti e omicidi il governo ha dovuto prenderne il controllo perché la situazione era ormai degenerata.

