Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone:'Volevo onorare Mollie Burkhart'

Come ha dichiarato Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone è il cuore di Killers of the Flower Moon, l'ultimo film diretto da Martin Scorsese. L'attrice nel lungometraggio interpreta Mollie Burkhart, giovane della comunità Osage, uno dei personaggi principali e più importanti nella trama raccontata dal regista di Taxi Driver.

Killers of the Flower Moon uscirà in Blue-day a gennaio, grazie a Eagle Pictures. Nel frattempo, proseguono le interviste al cast del film. Intervistata da Deadline, Lily Gladstone ha dichiarato di aver avuto intenzione di onorare Mollie Burkhart:"La persona il cui parere ho valorizzato di più alla fine sarebbe stata Margie Burkhart, che era nipote di Mollie e figlia di cowboy. Margie non aveva mai incontrato sua nonna, scomparsa nel 1936, ma aveva ricavato un'idea di chi fosse Mollie da piccole storie raccontate da suo padre ma non molte. Quindi, quando ci siamo incontrate con Margie sapevo che non mi avrebbe consegnato un elenco tipo 'Ecco chi è Mollie e come interpretarla'. Non c'era un piano ma puoi trovarlo nell'eredità che lasciano alla famiglia".



Gladstone ha proseguito:"Molte piccole gesta sono scaturite da quell'incontro. Il modo in cui Margie si comporta in mezzo alle persone. Molto di tutto ciò è passato a Mollie". Alla première del film per la comunità Osage, Lily Gladstone ha avuto l'opportunità di incontrare la famiglia di Margie:"Mi ha abbracciato così forte, mi ha presentato ai suoi nipoti, quindi bisnipoti di Mollie. Ricordo il più giovane che ho incontrato. Potevo vedere perfettamente il volto di Mollie, e per un istante, sembrava che fossi in grado di guardarla, era come se stesse incontrando sua nonna. È come se avesse incontrato sua nonna attraverso questo film".



Non perdetevi la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, l'ultimo film diretto da Martin Scorsese.