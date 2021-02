Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone si unisce al cast del film di Martin Scorsese

Come riporta The Playlist, l'emergente e applauditissima Lily Gladstone di Certain Woman di Kelly Reichardt si è ufficialmente unita al cast dell'attesissimo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, raggiungendo dunque i già confermati Leonardo DiCaprio e Robert De Niro tra i protagonisti principali.

La Gladstone vestirà i panni di Molly Burkhart, membro della tribù di Osage sposata con Ernest Burkhart, il personaggio invece interpretato da DiCaprio e che è il nipote di un conosciuto e robusto allevatore locale.



Osage County è una regione particolarmente agiata dell’Oklahoma nei primi Anni ’20, merito anche dei ricchi giacimenti di petrolio della zona. La vita della contea però viene messa a repentaglio quando una ventina di nativi d’America viene brutalmente assassinata mani ignote, mettendo persino l’FBI sulle tracce dell’assassino.



Killers of the Flower Moon, lo ricordiamo, è stato venduto ad Apple Studios che provvederà a distribuirlo globalmente. Paramount ha scelto di venderlo a un competitor a causa del lievitare dei costi di produzione e dell'ingerenza di DiCaprio, dato che il progetto ha un budget che si aggira intorno ai 200 milioni di dollari, per un titolo non blockbuster e di stampo prettamente drammatico.



Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se potrebbe arrivare a fine 2021 o nella prima metà del prossimo anno.