Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone: 'Non un western, ma una tragedia americana'

In una recente intervista, Lily Gladstone ha colto l'occasione per anticipare qualche succoso dettaglio su Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese; in particolare, l'attrice di Certain Women, Buster's Mal Heart e First Cow ha sottolineato tutta la discrepanza della pellicola rispetto ai western tradizionali.

"Molte persone parlano nel 'Western di Martin Scorsese'" ha dichiarato. "Con i nativi e i western, siamo così disumanizzanti che sembra di far parte del paesaggio, prendendo le distanze da esseri umani che raccontano una storia autentica", al punto che Killers of the Flower Moon è riassumibile in una "grande tragedia americana".

Ha poi continuato: "Essendo cresciuta nella mia riserva nel Montana, nel West americano e nel paese indiano, era molto familiare vedere questo tipo di personaggio, un cowboy sciocco ed esagerato che si innamora di una donna nativa e padrona di sé.". Stando all'anteprima al Festival di Cannes 2023, Killers of the Flowers Moon è il miglior Scorsese del secolo.

Basato sul romanzo Gli assassini della terra rossa (David Grann), il film è ambientato nell'Oklahoma degli anni Venti, quando i membri della Nazione Osage scoprono riserve di petrolio e avviano una lunga serie di delitti. Quando il ranger Tom White e il reduce della Grande Guerra Ernest Burkhart inizieranno a investigare sull'accaduto, la verità verrà a galla nel modo più inaspettato... Nel cast, invece, ricordiamo attori del calibro di Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e – appunto – Lily Gladstone.

In attesa del 19 ottobre 2023, non perdetevi l'esplosivo trailer di Killers of the Flower Moon.