Killers Of The Flower Moon: Leonardo DiCarpio spera che il film di Scorsese esca al cinema

Sappiamo che Killers Of The Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, è prodotto da Apple e in arrivo sulla piattaforma digitale della casa di Cupertino, Apple TV+. Tuttavia, c'è chi come Leonardo DiCarpio e in fondo anche tutti i grandi appassionati di cinema e del cinema del grande Scorsese spera che la pellicola esca anche nelle sale.

Impegnato nella campagna promozionale per il film Don't Look Up di Adam McKay, immediatamente diventato uno dei film più visti in assoluto su Netflix, DiCaprio ha parlato brevemente della sua nuova collaborazione con Martin Scorsese, che dura dal 2002, anno in cui collaborarono per la prima volta in Gangs of New York.

Riguardo al dibattito esistente tra la distribuzione tradizionale nelle sale cinematografiche e quella in streaming digitale, DiCaprio ha dichiarato: "Senza fare un grosso proclama sulla questione, ci sono ovviamente dei pro e dei contro per entrambe. Il lato positivo è che vedo tante idee interessanti dal punto di vista dei documentari, delle serie limitate, e dai film indipendenti, che vengono finanziate. Il risvolto semmai è quanta gente si recherà al cinema e non vedrà i film dei grandi franchise. Io sono un grande fan dell'esperienza condivisa al cinema, ma è questo il vero dubbio di oggi. E' sempre arte alla fine. Il fatto di essere in grado di uscire di casa, avere l'energia necessaria, e sentirsi bene nel recarsi in una sala buia e possibilmente avere un'esperienza unica concentrandosi su una storia da due ore o più, tutto questo è insostituibile".

DiCaprio ha aggiunto: "Quindi ho dei sentimenti contrastanti, perché sicuramente la direzione che si sta presentando è quella che porta i film dei grossi studios a durare maggiormente nelle sale, però al contempo molte altre cose interessanti vengono finanziate. Cose che fino a 10 o 15 anni fa non lo sarebbero state".

Parlando del film di Scorsese, DiCaprio è fiducioso che possa uscire anche nelle sale: "Beh Killers potrebbe ancora avere una distribuzione nei cinema, noi ci speriamo ancora. Per quanto mi sia possibile, voglio ancora fare film che io e gli altri possiamo vedere al cinema. Ogni volta che posso cerco di ottenere quell'obiettivo. Con certi film adesso è davvero più difficile".

