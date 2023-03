Killers of the Flower Moon, per Leonardo DiCaprio il film di Scorsese è un capolavoro

Killers of the Flower Moon potrebbe non andare a Cannes a causa della sua eccessiva durata, ma sebbene il film Apple TV+ non abbia ancora una data d'uscita fissata a quanto pare stando al co-protagonista Leonardo DiCaprio l'attesa varrà la pena.

Jacqueline West, la costumista del film, che ha lavorato con DiCaprio anche nel premio Oscar The Revenant, ha ricordato una conversazione con l'attore durante un'apparizione al Doha Film Institute. "Ne stavo parlando con Leo. Abbiamo pranzato prima che venissi qui", ha detto a Deadline la costumista. "Mi ha detto, 'Jackie, penso che abbiamo lavorato su un capolavoro.' Ho pensato che se Leo ha usato proprio questa parola, doveva significare qualcosa. Non è uno che parla tanto per. È in questo settore settore da quando era un ragazzino".

Basato sull'omonimo libro best-seller, Killers of the Flower Moon è ambientato nell'Oklahoma degli anni '20 e segue una serie di brutali omicidi ai danni di alcuni membri della tribù di nativi americani Osage, della contea di Osage, in Oklahoma, serie di omicidi che casualmente (o forse non casualmente) iniziano a verificarsi dopo che un vasto giacimento di petrolio viene trovato sulla loro terra, cosa che costringe l'FBI a recarsi sul luogo per indagare. Oltre a dirigere, Scorsese ha anche scritto la sceneggiatura in collaborazione con Eric Roth, co-sceneggiatore di Dune e A Star is Born. Nel cast, oltre a DiCaprio, anche Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser e Lily Gladstone.

Ricordiamo che il film non si è ancora mostrato tramite poster o trailer, però vi assicuriamo che esiste...e a differenza del leggendario film fantasma Goncharov prima o poi uscirà, distribuito in esclusiva da Apple TV+.