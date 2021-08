Killers of the Flower Moon, John Lithgow si unisce al nuovo film di Martin Scorsese

Un altro grande nome si aggiunge al cast di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese attualmente in fase di sviluppo per Apple: John Lithgow.

L'attore de Il Mondo Secondo Garp e The Crown è l'ultima aggiunta al cast del film che vedrà come tra i suoi protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, segnando la prima apparizione di Lithgow in una pellicola diretta da Scorsese.

Questi interpreterà il procuratore Leaward nel film basato sul best-seller di David Grann, che sarà ambientato nell'America degli anni '20, in Oklahoma, dove iniziano a verificarsi "una serie di omicidi irrisolti che hanno come vittime i membri della Osage Nation e che diverranno noti con il nome di Regno del Terrore".

Diretto e prodotto da Martin Scorsese, con una sceneggiatura scritta proprio dal regista in collaborazione con Eric Roth (Forrest Gump, Il curioso caso di Benjamin Button) il film sarà distribuito dagli Apple Studios.

Già parte del cast di Killers of the Flower Moon oltre a DiCaprio e De Niro anche Brendan Fraser, Jesse Plemons, Scott Shepherd, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Jason Isbell, Tatanka Means, Michael Abbott Jr. e Pat Healy.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per Killers of the flower Moon, ma vi terremo aggiornati.