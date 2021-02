Killers of the Flower Moon, anche Jesse Plemons nel cast del nuovo film di Scorsese

Prende sempre più forma il cast di Killers of the Flower Moon, il nuovo attesissimo film di Martin Scorsese ormai quasi pronto per la produzione. La notizia del giorno è che insieme a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ci sarà anche Jesse Plemons. L'attore, classe 1988, ha già lavorato con Scorsese in The Irishman.

In Killers of the Flower Moon, Jesse Plemons avrà un ruolo da protagonista: interpreterà Tom White, l'agente dell'FBI che indaga sui delitti alla base della trama. Originariamente, il suo personaggio doveva essere interpretato da Leonardo DiCaprio, che poi è passato a un ruolo secondario, quello di Ernest Burkhart, nipote di un potente allevatore interpretato da Robert De Niro.

Basato sul bestseller di David Grann, sceneggiato da Eric Roth, Killers of the Flower Moon è ambientato in Oklahoma negli anni '20, ed è incentrato su una catena di omicidi di nativi Osage. Farà parte del cast anche Lily Gladstone, che interpreterà la moglie del personaggio di DiCaprio.

Jesse Plemons, che recita dall'età di tre anni, è apparso in serie tv come Breaking Bad e Fargo. Al cinema è stato diretto da Steven Spielberg in The Post, e negli ultimi anni è apparso anche in El Camino, Sto pensando di finirla qui e Judas and The Black Messiah.