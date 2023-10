Killers of the flower moon, l'intermezzo è illegale: diversi cinema lo stanno inserendo

Come vi abbiamo spiegato qualche giorno fa, Killers of the flower moon non prevede un intermezzo, ma a quanto pare Apple Studios (che ha prodotto il film) e Paramount (che lo ha distribuito in Nord-America) si sono accorti che alcune catene di cinema lo hanno inserito ugualmente nelle proiezioni.

Come riportato in queste ore da Variety, infatti, diverse catene di cinema hanno previsto degli intervalli e/o intermezzi per Killers of the flower moon, con pause che sono andate dai sei a quindici minuti: stando al rapporto, questi intermezzi, considerati illegali, si sarebbero verificati in larga parte in Europa, ma anche in alcuni cinema americani, come il Lyric, un cinema di Fort Collins, in Colorado, che avrebbe proiettato il film con un intervallo dal giorno d'uscita fino al 26 ottobre, quando è stato colto in flagrante dopo diverse segnalazioni.

Ora quel cinema e gli altri che hanno seguito il trend è stato ufficialmente contattato da Paramount Pictures, il distributore, e dalla Apple Original Films, lo studio cinematografico che ha prodotto Killers of the flower moon, con Variety che scrive: "Le compagnie hanno contattato i cinema che hanno violato il loro contratto dividendo il film con un intermezzo e dicendo loro di proiettare Killers of the Flower Moon come previsto, secondo una fonte a conoscenza della situazione." Anche Thelma Schoonmaker, leggendaria montatrice e collaboratrice di lunga data di Scorsese, ha commentato la cosa: "Apprendo la notizia che qualche cinema sta proiettando il film con un intervallo, il che non è giusto. È una violazione, e va punita."

Per altri contenuti sul film, cosa ne pensate della prova di Brendan Fraser in Killers of the flower moon?