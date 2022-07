Killers of the Flower Moon: il film di Scorsese potrebbe essere stato posticipato al 2023

A inizio Luglio abbiamo scoperto la nuova data di uscita di Flowers of the Rising Moon, nuovo film di Martin Scorsese che inizialmente avrebbe dovuto raggiungere le sale a Dicembre 2022. Adesso sembra che la distribuzione di Killers of the Flower Moon sia stata ancora posticipata.

Secondo quanto riportato da Deadline, sembra che il film al posto di essere presentato in anteprima nella corsa ai premi nel 2022, potrebbe invece essere presentato in anteprima soltanto l'anno prossimo al Festival di Cannes 2023 a Maggio.

Sembra che la Apple, che distribuirà il film insieme alla Paramount, stia cercando di garantire una buona collocazione nei vari cinema, secondo il rapporto di Deadline. Ovviamente proprio per poter permettere questo c'è bisogno di una proiezione adeguata in un grande festival cinematografico, che segnerebbe il miglior primo passo possibile per la pellicola.

Killers of the Flower Moon è ambientato nell'Oklahoma degli anni '20, e parla degli omicidi seriali dei membri della Osage Nation, una zona ricca di petrolio dove si sono verificati dei crimini brutali che sarebbero poi diventati noti come il Regno del Terrore. La pellicola porterà insieme ancora una volta Scorsese e gli attori Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Con loro, tra i tanti, ci saranno anche Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleau, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd.

Intanto, mentre aspettiamo l'arrivo di Killers of the Flower Moon, analizziamo nuovamente il suo ultimo film: ecco la nostra recensione di The Irishman.