Killers of the Flower Moon: il film di Martin Scorsese con DiCaprio rimandato al 2023?

Eravamo rimasti con Apple che annunciava l'uscita di Killers of the Flower Moon per il 2022, ma stando adesso a nuove indiscrezioni e aggiornamenti pare che lo studio ci abbia ripensato rimandando il tutto di un anno. Ci stiamo ovviamente riferendo alla pellicola diretta da Martin Scorsese che lo vedrà collaborare nuovamente con Leonardo DiCaprio.

Secondo quanto riportato dal giornalista di The Playlist Gregory Ellwood, sembra che Killers of the Flower Moon non uscirà più nel corso del 2022. Nel febbraio scorso era stato lo sceneggiatore Eric Roth a suggerire una probabile uscita a novembre 2022 per il film di Scorsese, aggiungendo che il regista era nel pieno del lavoro di montaggio sulla pellicola.

Con l'uscita dei film papabili per Cannes 2022, tra cui anche un film segreto di David Lynch, il pubblico a cominciato quindi a sperare nell'annuncio del film di Scorsese con DiCaprio e Robert De Niro nel cast come possibile concorrente alla prossima edizione del Festival più prestigioso del mondo. Proprio Ellwood ha frenato gli entusiasmi: "Ho sentito che Scorsese potrebbe non farcela. Ridimensionate le aspettative", ha risposto a un fa che commentava con gioia la notizia per cui quest'anno vedremo i nuovi film di Cronenberg, Lynch e Scorsese.

Ricordiamo che il film prodotto e distribuito da Apple è costato circa $200 milioni di dollari: che adattamento del libro omonimo di David Grann, Killers of the Flower Moon è stato scritto da Eric Roth e includerà nel cast, oltre a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, anche Jesse Plemons, John Lightgow e Lily Gladstone. Ad agosto scorso, venne annunciato che anche Brendan Fraser avrebbe fatto parte del cast del film.

Killers of the Flower Moon sarà il primo film di Martin Scorsese dopo The Irishman, uscito nel 2019 per il servizio di streaming on demand Netflix.