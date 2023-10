Killers of the flower moon, ennesimo flop per Martin Scorsese? Il box office è pessimo

Da oggi in Italia arriva Killers of the flower moon, nuovo film co-scritto e diretto da Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, ma lo spettro del box office già aleggia intorno alla produzione targata Apple Studios.

Secondo gli analisti del settore, infatti, Killers of the Flower Moon dovrebbe esordire con un box office tra i 20 ai 30 milioni di dollari in Nord-America, e per giunta al secondo posto della classifica domestica dietro il film concerto di Taylor Swift The Eras Tour, che al suo secondo week-end di programmazione dovrebbe dominare nuovamente con un totale di altri 30-40 milioni di dollari. Si tratterebbe, neanche a dirlo, di una debacle clamorosa per Killers of the flower moon, costato 200 milioni di dollari di budget, e rappresenterebbe il terzo flop consecutivo per Scorsese dopo quello di Silence (25 milioni di incasso su un budget di 50 milioni) e soprattutto The Irishman (appena 8 milioni di incasso contro un budget di 250 milioni, addirittura superiore a quello di Killers of the flower moon).

Certo, il mercato per i titoli realizzati dai colossi streaming è quantomeno misteriosamente diverso rispetto ai film tradizionali (con Apple che paga alla Paramount una quota di distribuzione). In ogni caso, si tratta di una grossa scommessa per Apple, qui alle prese con l’uscita più ampia di sempre per un film supportato da un servizio di streaming. Nelle prossime settimane, tra l'altro, Apple porterà nelle sale anche Napoleon di Ridley Scott, questa volta in collaborazione con Sony.

