Killers of the Flower Moon, durata di quasi 4 ore? Robert De Niro sarà il protagonista

Mentre continuano le speculazioni sul possibile taglio del ruolo di Brendan Fraser da Killers of the Flower Moon, continuano ad emergere nuove indiscrezioni sull'attesissimo film targato Apple TV+ diretto dal leggendario regista Martin Scorsese.

Dopo la conferma ufficiale che Killers of the Flower Moon sarà a Cannes 2023 (ancora non sappiamo se fuori concorso o in concorso: qualora dovesse competere per la Palma d'Oro, grazie al suo budget di circa 200 milioni di dollari diverrebbe il film più costoso di sempre ad essere presentato a Cannes) Variety ha riportato che Robert De Niro sarà il protagonista della storia, con la sua performance descritta come 'spettacolare' (che sia già tempo di Oscar 2024?); inoltre, il ruolo di Leonardo DiCaprio è stato definito come 'un forte non protagonista': i due attori interpreteranno rispettivamente William Hale e il suo protetto, Ernest Burkhart, sostanzialmente i mandanti degli omicidi ai danni della Osage Nation che saranno raccontati nel film.

Inoltre, Variety ha rivelato anche che Killers of the Flower Moon durerà 'quasi 4 ore' - una durata che non preoccupa minimamente lo sceneggiatore del film Eric Roth, che intervistato da World of Reel ha dichiarato: "Alla gente di questo settore piace pubblicare i numeri. Personalmente, lo trovo un dettaglio piuttosto insignificante. Il lavoro del signor Scorsese in questo film parla da sé. Sono molto orgoglioso di poter essere associato a questo film straordinario." Da segnalare che neanche Roth sa se il film competerà per la Palma d'oro, e a questo proposito l'autore che ha aggiunto: "Penso che sia indifferente, il film avrà una grande accoglienza ovunque verrà presentato".

Insomma, dichiarazioni che lasciano ben sperare, come minimo. Ricordiamo che Killers of the Flower Moon arriverà il 19 ottobre nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution.