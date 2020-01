Killers of the Flower Moon: DiCaprio e De Niro confermano di essere nel film di Scorsese

Killers of the Flower Moon, come saprete, sarà il prossimo film diretto da Martin Scorsese che comincerà a dedicarsi alle riprese tra qualche mese, ma intanto arriva la conferma che sia Leonardo DiCaprio che Robert De Niro saranno nel cast della pellicola.

Proprio la presenza di De Niro nel cast è stata confermata dallo stesso DiCaprio durante la 26ma edizione degli Screen Actors Guild Awards, che hanno visto il trionfo del cast di Parasite. DiCaprio nel corso della serata ha infatti presentato il premio alla carriera, il Life Achievement Award, proprio a De Niro per gli incredibili traguardi raggiunti in oltre 50 anni. DiCaprio e De Niro sono stati diretti insieme da Scorsese solo una volta: nel cortometraggio del 2015 The Audition, realizzato per un noto casinò, ma Killers of the Flower Moon segnerà la loro prima vera collaborazione al cinema sotto la regia di Scorsese.

Non si tratterà però di una situazione inedita: DiCaprio e De Niro erano già apparsi insieme sullo schermo una prima volta nel 1993 in Voglia di ricominciare. La collaborazione tra DiCaprio e Scorsese ha inizio nel 2002 in Gangs of New York e proseguirà poi in film come The Aviator, The Departed, Shutter Island e The Wolf of Wall Street; il prossimo segnerà quindi la sua sesta collaborazione con il regista.

Per quanto riguarda De Niro, Killers of the Flower Moon, sarà la sua decima collaborazione con Scorsese dopo Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Toro scatenato, Re per una notte, Quei bravi ragazzi, Cape Fear - Il promontorio della paura, Casinò e The Irishman, quest'ultimo uscito alla fine dello scorso anno e al centro di questa stagione dei premi a Hollywood.

In precedenza, lo stesso DiCaprio ha dichiarato che per Scorsese farebbe qualunque cosa: "Ad essere sincero", ha detto DiCaprio, "non sono molti i consigli che posso dare a Martin Scorsese, e onestamente, sono aperto a tutto. Non sono qui per rappresentare le ultime vestigia della vecchia guardia, o cose del genere. Sarebbe un po' strano considerato il film di cui stiamo parlando, ma anche il cinema muto si è evoluto per arrivare al sonoro ... devi seguire l'inevitabilità del flusso della tecnologia e dove questo settore ti porta. A che serve essere l'ultimo rappresentante di una forma vecchia? Raramente penso a queste cose. L'unica domanda che mi pongo è: con chi è che posso fare un film fantastico? Questo è tutto. Non sono qui per fare dichiarazioni."

Killers of the Flower Moon sarà distribuito in Italia da Rai Cinema e 01 Distribution.