Killers of the Flower Moon, le foto dal set del nuovo film di Martin Scorsese

Con The Irishman pronto per la prossima stagione cinematografica, Martin Scorsese anticipa un altro colpo da maestro: sono appena iniziati i sopralluoghi per Killers of the Flower Moon, pellicola a tinte forti che potrebbe vedere per la prima volta insieme due star del calibro di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Osage County è una regione particolarmente agiata dell’Oklahoma nei primi Anni ’20, merito anche dei ricchi giacimenti di petrolio della zona. La vita della contea però viene messa a repentaglio quando una ventina di nativi d’America viene brutalmente assassinata mani ignote, mettendo persino l’FBI sulle tracce dell’assassino.

È questo in sintesi il plot di Killers of the Flower Moon, thriller a sfondo storico scritto da David Grann che nel 2017 è divenuto oggetto di attenzioni da parte di due nomi d’eccezione a Hollywood, ovvero Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.

Dopo la campagna promozionale per The Irishman in vista della prima mondiale al New York Film festival 2019, il regista italoamericano si dedicherà alla direzione dell'adattamento cinematografico tratto dall’omonimo libro già confermato dalla Paramount Pictures. La casa di produzione ha accolto numerosi progetti di Scorsese come Hugo Cabret, The Wolf of Wall Street e Shutter Island, film nei quali figura proprio Leonardo DiCaprio come attore principale.

Nell’ultimo weekend del Luglio 2019 sono poi circolate notizie incalzanti sulla pre-produzione del film: il regista ha prima postato su Instagram le foto dai set di Osage County, l’autentico teatro della tragedia, poi sono state diffuse voci non confermate circa il coinvolgimento di Robert De Niro, mostro sacro di Hollywood e attore-feticcio di Scorsese.

Ingaggiato per la prima volta in Mean Streets (1973), la star italoamericana è stata celebrata in altri grandi successi del regista come Taxi Driver (1976), New York New York (1977), Toro Scatenato (1980), Re per una notte (1982), Cape Fear – Il promontorio della paura (1991) e Casinò (1995), ultima collaborazione prima di The Irishman.

Killers of the Flower Moon sarà davvero l’occasione d’oro per scoprire i talenti congiunti di De Niro e DiCaprio con la regia di Scorsese? Nell'attesa è finalmente disponibile il trailer di The Irishman con altre due vette a stelle e strisce, ovvero Al Pacino e Joe Pesci - il primo insieme a Robert De Niro in Heat - la sfida (M. Mann, 1996), il secondo sempre con De Niro in Quei Bravi ragazzi (M. Scorsese, 1990).