Killers of the Flower Moon: ecco la data d'uscita italiana del film di Martin Scorsese!

Questa mattina sono stati svelati i film presenti nel listino di uscite previste per la stagione autunno inverno 2022/2023 di 01 Distribution, che potrà contare su uscite di peso come gli ultimi film di Martin Scorsese e Steven Spielberg, nonché sui nuovi film di Matteo Garrone e Nanni Moretti. Ecco le date d'uscita ufficiali di questi film!

Innanzitutto, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese non arriverà entro il 2022 ma bisognerà attendere qualche settimana in più; il film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro nel cast arriverà nelle sale italiane il 26 gennaio 2023, ma soprattutto la notizia è che arriverà in una sala cinematografica. Ricordiamo, infatti, che il film è una produzione Apple che solitamente concede finestre brevi prima del lancio sulla piattaforma Apple TV+ (un po' come accaduto con The Tragedy of Macbeth lo scorso inverno).

Come anticipato ieri, Il Colibrì uscirà il 20 ottobre e nel cast troveremo Pierfrancesco Favino, Laura Morante, Berenice Bejo e Nanni Moretti tra gli altri; atteso anche il nuovo film di Gianni Amelio, Il Signore delle Formiche in arrivo l'8 settembre. Il poster di Diabolik Ginko all'attacco confermava già la data d'uscita del 17 novembre, mentre 01 ha anche confermato l'uscita nel suo listino de Il Sol Dell'Avvenire di Nanni Moretti, la cui data deve ancora essere confermata, così come quella di Io Capitano di Matteo Garrone e di Mixed By Erry di Sydney Sibilia. Previsti anche i nuovi di Marco Bellocchio (La conversione) e di Pietro Marcello (Le vele scarlatte).

Il nuovo film di Steven Spielberg The Fabelmans, ispirato alla storia della sua famiglia e parzialmente autobiografico, arriverà nelle sale italiane il 15 dicembre 2022. Nel 2023, il 12 gennaio per la precisione, uscirà in Italia anche il nuovo film di Roman Polanski, The Palace.