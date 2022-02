Killers of the Flower Moon: data d'uscita per film di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro!

Killers of the Flower Moon è uno dei film più attesi del 2022, e con le riprese concluse nell'ottobre scorso i fan di Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro hanno finalmente una prima data d'uscita da cerchiare sul calendario.

Nel corso di una nuova intervista promozionale con IndieWire, infatti, lo sceneggiatore Eric Roth ha confermato che il piano è di pubblicare il film nel novembre 2022: "Ho sentito che il film è quasi vicino a completare il montaggio", ha anche aggiunto l'autore, che ha lasciato intendere che la durata del film potrebbe essere molto abbonandate.

Ricordiamo che il film prodotto e distribuito da Apple è costato circa $200 milioni di dollari: che adattamento del libro omonimo di David Grann, Killers of the Flower Moon è stato scritto da Eric Roth e includerà nel cast, oltre a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, anche Jesse Plemons, John Lightgow e Lily Gladstone. Ad agosto scorso, venne annunciato che anche Brendan Fraser avrebbe fatto parte del cast del film.

Killers of the Flower Moon sarà il primo film di Martin Scorsese dopo The Irishman, uscito nel 2019 per il servizio di streaming on demand Netflix: l'opera allora venne candidata a dieci premi Oscar, ma tornò a casa con zero vittorie. Staremo a vedere se Killers, che sicuramente avrà un ruolo nella prossima stagione dei premi, riuscirà a fare meglio.