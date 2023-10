Killers of the Flower Moon, quanto è costato il film di Scorsese?

Quanto è costato Killers of the flower moon? Ecco tutto quello che dovete sapere sul budget del nuovo film di Martin Scorsese, targato Apple Studios e distribuito nelle sale americane con Paramount Pictures e in quelle italiane con 01 Distribution.

Secondo i dati ufficiali, Killers of the flower moon ha avuto un budget di produzione di 200 milioni di dollari: una cifra a dir poco spropositata per un film d'autore che ha davvero pochi elementi attrattivi per il grande pubblico, e che col suo afflato e stile prettamente europeo si rivolge soprattutto ad una cerchia ristretta dal palato fino. Non a caso, gli analisti del settore prevedono un esordio bassissimo al un box office compreso tra i 20 ai 30 milioni di dollari in Nord-America, una cifra che rappresenterebbe una debacle clamorosa, l'ennesima per Martin Scorsese.

Dopo l'ottimo risultato di The Wolf of Wall Street (costato 100 milioni e in grado di incassarne quasi 500 in tutto il mondo), il regista ha dovuto portare a casa due flop consecutivi, il primo con Silence (25 milioni di incasso su un budget di 50 milioni) e il secondo, ancor più esorbitante, con The Irishman, che incassò appena 8 milioni contro un budget di 250 milioni (perfino superiore a quello di Killers of the flower moon). C'è da dire che, a differenza di Killers of the flower moon, The Irishman ebbe una distribuzione limitatissima nei cinema prima di essere spostato in streaming in esclusiva su Netflix, mentre il film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro sarà una grossa scommessa per Apple, qui alle prese con la distribuzione più ampia di sempre per un film supportato da un servizio di streaming: tra l'altro, Apple produrrà e distribuirà anche il prossimo film di Martin Scorsese The Wager, che avrà per protagonista ancora una volta Leonardo DiCaprio, e sarà tratto da un altro libro di David Gran, l'autore dietro al volume di non-fiction che ha ispirato Killers of the flower moon.

Killers of the flower moon è ora al cinema in Italia, con 01 Distribution.