Killers of the Flower Moon, confermata la durata: a sorpresa non supera The Irishman!

Thierry Fremaux, il direttore artistico di Cannes, forse ne ha combinata un'altra delle sue, dopo aver gettato nel panico i cinefili di tutto il mondo parlando di un rinvio di Oppenheimer di Christopher Nolan che la Universal ha dovuto prontamente smentire in via ufficiale.

La settimana scorsa, infatti, Fremaux aveva annunciato che Killers of the Flower Moon avrebbe avuto una durata maggiore di C'era una volta in America, alimentando quindi le indiscrezioni secondo cui il nuovo film di Martin Scorsese prodotto da Apple TV+ - che sarà presentato in anteprima mondiale proprio a Cannes - avrebbe raggiunto le quattro ore. Tuttavia, adesso Deadline ha smentito quel minutaggio, rivelando che l'atteso adattamento cinematografico del bestseller di David Grann durerà addirittura meno di The Irishman.

Come si legge sull'ultima pubblicazione del sito, infatti, Killers of the Flower Moon durerà 3 ore e 26 minuti, vale a dire circa tre minuti meno del kolossal scorsesiano distribuito in esclusiva da Netflix, che invece durava 3 ore e 29 minuti. Si tratterà dunque del secondo film più lungo della carriera di Martin Scorsese.

Killers of the Flower Moon è ambientato nell'Oklahoma degli anni '20 e ricostruisce gli omicidi seriali che hanno colpito alcuni membri della Osage Nation, territorio ricco di petrolio. Oltre a dirigere, Scorsese ha scritto la sceneggiatura con Eric Roth, co-sceneggiatore di Dune e A Star is Born. Nel cast, Leonardo DiCaprio interpreta Ernest Burkhart, il nipote di un potente allevatore locale interpretato da Robert De Niro, mentre Lily Gladstone interpreta la moglie Osage Mollie e Jesse Plemons è Tom White, l'agente dell'FBI incaricato di indagare sugli omicidi.

La data d'uscita in Italia è fissata per il 19 ottobre con 01 Distribution.