Killers of the Flower Moon competerà per la Palma d'Oro? Sarebbe il più costoso di sempre

In questi giorni Apple TV Plus ha finalmente annunciato la data di uscita di Killers of the Flower Moon, nuovo attesissimo film diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e le speculazioni sulla presenza del kolossal a Cannes 2023 si sono riaccese in un attimo.

Le ultime indiscrezioni volevano Killers of the Flower Moon lontano dalla Croisette e, considerata la data d'uscita di ottobre, a questo punto il Festival di Venezia sembrerebbe una cornice più adattata. Ma vale la pena di notare che, grazie agli sforzi di Apple TV+ per garantire al film scorsesiano un'uscita nelle sale, adesso Killers of the Flower Moon potrà competere per la Palma d'Oro qualora il festival di Thierry Fremaux gli garantissime un posto nel programma. Questo perché, per poter essere accolto nel concorso ufficiale di Cannes, un film deve necessariamente ottenere una data d'uscita nelle sale francesi, con un'esclusività del grande schermo di quattro mesi e addirittura un 'blackout' di diciassette mesi per i servizi di streaming - vale a dire che, una volta che un film è arrivato nelle sale, le piattaforme devono attendere un anno e mezzo per accoglierlo in catalogo (motivo per il quale Netflix non porta un film a Cannes dal 2017).

Scorsese ha già vinto la Palma per Taxi Driver nel 1976, ma non partecipa a Cannes dal 1986. Apple, che ha già vinto l'Oscar al miglior film con CODA, potrebbe voler ambire anche a questo prestigioso riconoscimento. Inoltre, con un budget di 200 milioni di dollari, Killers of the Flower Moon sarebbe il film più costoso di sempre a competere per la Palma d'oro.

Rimaniamo in attesa di saperne di più: nel frattempo, guardate il trailer di Personality Crisis, altro film di Scorsese che uscirà quest'anno.