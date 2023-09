Killers of the Flower Moon, com'è cambiato il film dopo la riscrittura della sceneggiatura

Il trailer finale di Killers of the Flower Moon ha promesso uno dei film più epici del mitico trio composto da Martin Scorsese, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, le cui carriere finalmente collidono in uno dei progetti più attesi di sempre.

Non tutti sanno però che la lunga gestazione del film - la pre-produzione venne avviata per la prima volta addirittura nel 2016, con le prime riprese previste inizialmente per il 2018 - ha portato anche a grossi cambiamenti, i più significativi dei quali sono arrivati durante la pandemia del Covid, quando la sceneggiatura è stata quasi completamente riscritta dall'autore Eric Roth e da Martin Scorsese.

Una delle decisioni più importanti che è stata presa dai realizzatori del film nel bel mezzo della pandemia, è stata quella di spostare il focus di Killers of the Flower Moon sui nativi americani: basti pensare che, prima del Covid, il ruolo di Lily Gladstone era molto ristretto e Leonardo DiCaprio avrebbe dovuto interpretare Tom White, il detective la cui parte è andata successivamente alla star di Breaking Bad Jesse Plemons. Invece, oggi DiCaprio interpreta Ernest, il marito bianco dell'indiana Mollie (Lily Gladston), e questo cambiamento ha spostato il baricentro della trama più sul rapporto della coppia, passati dall'essere personaggi secondari a protagonisti della storia.



Lo stesso Martin Scorsese, in una recente intervista con il Time, ha dichiarato che inizialmente "Killers of the Flower Moon era un film incentrato solo su maschi bianchi e potenti, e quando me ne sono reso conto la cosa mi ha procurato." Per questo motivo, le riscritture hanno spinto la storia - incentrata sui veri omicidi seriali che colpirono la Osage Nation - ad essere più incentrata sui nativi americani e il rapporto tra la Osage Nation e il popolo di bianchi che si recarono in quei territori dopo la scoperta del petrolio.

