Killers of the flower moon: a chi è piaciuta la prova di Brendan Fraser?

Nonostante i primi contrastanti rapporti, Brendan Fraser non è stato tagliato in Killers of the flower moon, e il nuovo film di Martin Scorsese rappresenta a tutti gli effetti il ritorno sul grande schermo della star de La mummia dopo la vittoria dell'Oscar come miglior attore per The Whale.

Ma come l'hanno presa i fan? In queste giorni, abbiamo notato che gli appassionati di cinema si stanno divertendo moltissimo a discutere di Brendan Fraser e della sua interpretazione in Killers of the Flower Moon.

Sul social network X (un tempo conosciuto come Twitter), i fan dell'attore hanno offerto opinioni forti e contrastanti sulla prova di Brendan Fraser nei panni dell'avvocato corrotto W.S. Hamilton, un ruolo probabilmente ridimensionato in fase di montaggio (in precedenza si era parlato di una prima versione del film della durata di di circa 4 ore) e che appare soltanto nelle battute finali del film, per non più di cinque minuti in totale (soprattutto il suo debutto, piazzato in quello specifico momento della narrazione, rischia di distrarre l'attenzione dello spettatore dal resto del film).



Comunque, anche in questi pochi secondi, l'apparizione di Brendan Fraser ha generato un'accesa discussione sui social: alcuni fan hanno trovato la performance brillante, mentre altri parlano di 'grande delusione'. Un sostenitore di Brendan Fraser ha detto: "Sapeva di avere un tempo limitato sullo schermo e ha deciso di sfruttarlo al massimo", mentre un altro ha sentenziato: "Una delle peggiori interpretazioni di recitazione che abbia mai visto in vita mia". Nel frattempo, un altro utente ha affermato che il personaggio esagerato di Brendan Fraser è "l'incarnazione vivente" di un popolare meme di SpongeBob SquarePants.

