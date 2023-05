Killers of the Flower Moon capolavoro: 'Il miglior Scorsese del secolo, DiCaprio da Oscar'

Dopo aver ammirato il trailer ufficiale di Killers of the Flower Moon, intercettiamo le grosse novità in arrivo dal Festival di Cannes 2023, dove nelle scorse l'attesissimo film di Martin Scorsese ha avuto la sua prima mondiale.

A differenza di Indiana Jones e Il quadrante del destino di James Mangold, che ha sostanzialmente diviso gli spettatori con un punteggio del 52% su Rotten Tomatoes, Killers of the Flower Moon è stato unanimemente salutato come un nuovo capolavoro firmato Scorsese, con qualcuno - come ad esempio il regista Edgar Wright, che ne ha scritto su Twitter - che lo ha già definito il miglior film del regista uscito in questo secolo (The Aviator, Gangs of the New York, The Departed, sono solo alcuni titoli scorsesiani che hanno visto la luce negli ultimi 23 anni, tanto per mettere in prospettiva).

Al momento della stesura di questo articolo, Killers of the Flower Moon detiene un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes, con i giudizi più comuni che parlano di un western-thriller di portata epica, una storia d'amore tossico e raccapricciante e soprattutto di un Leonardo DiCaprio alla migliore prova della sua carriera. Il film ha ricevuto una standing ovation di 9 minuti al termine della proiezione che, per quel che vale - gli applausometri dei festival sono spesso più folklore e titoli da prima pagina che altro - è stata sicuramente la più lunga di questa edizione di Cannes.

Insomma, anche considerando la tematica trattata, quella sui soprusi contro i nativi americani, pare proprio che gli Oscar 2024 abbiano trovato il primo fortissimo contendente in più di una categoria.

Killers of the Flower Moon uscirà in Italia al cinema dal 19 ottobre e in seguito su Apple TV+.