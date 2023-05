Killers of the Flower Moon, un cambio radicale ha segnato l'evoluzione del film

Killers of the Flower Moon è il prossimo film diretto da Martin Scorsese, con i due suoi fedelissimi Robert De Niro e Leonardo DiCaprio nel cast. Intervistati da Deadline per l'imminente Festival di Cannes che vedrà il lungometraggio di Scorsese sotto i riflettori, i protagonisti hanno parlato di un cambio di prospettiva.

Killers of the Flower Moon aveva tutte le caratteristiche del più classico dei western. La trama, ambientata negli anni '20, racconta la storia di alcuni membri della tribù nativa Osage, in Oklahoma, che vengono assassini dopo che del petrolio viene ritrovato nel loro territorio. Sul caso indaga l'FBI. Non perdetevi le nuove immagini di Killers of the Flower Moon.



Scorsese, DiCaprio e De Niro si sono resi conto che sarebbe stato troppo semplice proporre un western che mettesse in salvo tutti i protagonisti bianchi. Ecco perché il lavoro è ricominciato da capo. Secondo DiCaprio l'attenzione doveva essere spostata su un sospettato: Ernest Burkhart. All'apparenza un marito amorevole, sposato con Mollie, membro della tribù degli Osage e con tre figli. Un'idea che è piaciuta anche a De Niro:"Avevo letto il libro alcuni anni prima e il personaggio di Tom White [Jesse Plemons nel film] era più prominente. Era giusto per il libro ma l'idea di Marty e Leo di concentrarsi sul rapporto tra Bill ed Ernest mi sembrava davvero sensata... Volevano concentrarsi maggiormente su quella dinamica invece del salvatore della patria Tom White".



Si attende l'imminente uscita del trailer di Killers of the Flower Moon, che potrebbe essere distribuito giovedì. Anche Brendan Fraser sarà nel film di Scorsese in uscita.