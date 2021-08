Killers of the Flower Moon, anche Brendan Fraser nel cast del nuovo film di Scorsese!

Martin Scorsese punta ancora una volta in alto con il suo nuovo film: il cast di questo Killers of the Flower Moon potrà contare su una pletora di star di prim'ordine, da Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, passando per Jesse Plemons e per un nuovo arrivato annunciato proprio in queste ore per la gioia di chi moriva dalla voglia di rivederlo.

Stiamo parlando di Brendan Fraser: la star de La Mummia e Indiavolato è rimasta lontana dal grande schermo per un bel po' di tempo e solo negli ultimi giorni sta finalmente cominciando a dimostrare tanta voglia di rimettersi in pista, essendo già stata annunciata nel cast del Brothers di Max Barbakow dopo un lungo periodo di stop.

Il film di Scorsese, che è già costato un infortunio al povero Robert De Niro, vedrà dunque il ritorno in scena dell'attore che, stando alle sue dichiarazioni in merito, decise di ritirarsi dalla vita pubblica in seguito agli strascichi di alcune molestie ricevute dall'ex-presidente della Hollywood Foreign Press Association nel 2003.

Una ripartenza col botto per Fraser, dunque, che speriamo possa rivelarsi un valore aggiunto per uno dei film più attesi dei prossimi anni. Qui, intanto, trovate Leonardo DiCaprio nella prima foto di Killers of the Flower Moon.