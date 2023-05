Killers of the Flower Moon, ci sarà anche Brendan Fraser

La storia di Killers of the Flower Moon parla di alcuni membri della tribù Osage nell'Oklahoma nord-orientale che vengono assassinati in circostanze misteriose negli anni '20, scatenando un'importante indagine dell'FBI diretta da J. Edgar Hoover e dall'ex Texas Ranger Tom White.

Nonostante sembri che Killers of the Flower Moon non supererà la durata di The Irishman, Martin Scorsese pare essere riuscito in qualche modo a limitare la durata su schermo di Brendan Fraser, riducendola a poche scene.

Dopo che alcune voci suggerivano che l'attore fosse stato del tutto tagliato dal film, è stato lo stesso recente premio oscar a confermare la sua partecipazione in Killers of the Flower Moon durante un'intervista su People Magazine.

"Ci sono tanti attori in questo film, arriverò anche io per una scena o due alla fine".

Ricordiamo che Fraser è stato scelto per il film all'inizio del 2021, molto prima del suo rinascimento sul grande schermo avvenuto con The Whale, di cui potete leggere la recensione.

Indipendentemente da ciò, durante la stessa intervista l'attore ha continuato a descrivere la sensazione di lavorare con Scorsese per la prima volta nella sua carriera: "Come se le mie fantasie si realizzassero, stare vicino a qualcuno che ha così tanta conoscenza e circondato da persone così talentuose ed entusiaste".

Brendan Fraser ha poi aggiunto che non ha firmato alcun nuovo progetto dopo la vittoria gli Oscar: "Al momento, non ho niente, perché sono diventato davvero schizzinoso".

Il nuovo film di Martin Scorsese sarà proiettato al Festival di Cannes in anteprima, appuntamento quindi per il prossimo 20 maggio.