Killers of the Flower Moon è basato su una storia vera? Tutto sul film di Scorsese

Uno dei mostri sacri del cinema, Martin Scorsese, è finalmente tornato in sala dopo tanti anni con il suo nuovo film, ed è pronto a portare alta la bandiera della settima arte con tutta la sua forza. Sicuramente Killers of The Flowers Moon è la pellicola perfetta per questo intento, dato l'enorme successo che sta riscontrando.

Sicuramente in questo senso hanno aiutato le performance di un cast stellare, ormai rodato a lavorare con il regista. Leonardo Di Caprio e Robert De Niro sono di casa sui set dei film di Martin Scorsese, questo ormai è fuor di dubbio.

Tuttavia, se è pur vero che Killers of the Flower Moon rappresenta senza alcun dubbio l'opera magna del cineasta americano, dobbiamo sempre ricordarci che non è tutta farina del suo sacco. Infatti anche i titoli di coda ci ricordano che la storia è basata su un libro, ma se non fosse tutto qui?

Infatti sembrerebbe che corrisponda al vero il fatto che la popolazione Osage sia consapevole dei terribili omicidi di massa avvenuti più di un secolo fa. Nonostante a noi oggi queste vicende non siano mai state raccontate, ciò non toglie che ci sia un fondo di verità.

