Killers of the Flower Moon, l'autore del libro incensa l'adattamento di Martin Scorsese

Dopo che il direttore artistico di Cannes Thierry Fremaux ha anticipato che Killers of the Flower Moon durerà più di C'era una volta in America, dando credito alle indiscrezioni che avevano parlato di un film di quasi quattro ore, arrivano nuove informazioni sull'opera di Martin Scorsese.

In una recente intervista con Vanity Fair, infatti, l'autore del libro di Killers of Flower Moon David Grann ha parlato di com'è stato assistere al passaggio del suo testo dalle pagine al grande schermo, elogiando l'impegno di Scorsese nel dare vita alla storia in modo autentico. "Una delle cose che per me è stata davvero impressionante e importante nel processo di sviluppo non è stata tanto il mio coinvolgimento, quanto il coinvolgimento dei membri della Osage Nation", ha detto Grann. "All'inizio della produzione, il capo degli Osage, Geoffrey Standing Bear, ha nominato diversi ambasciatori della nazione per lavorare con la gente del cinema. Da quello che ho sentito, la storia è stata sviluppata insieme ai membri della Osage Nation, molti di loro recitano effettivamente nel film".

L'autore ha aggiunto: "Ho personalmente visitato il set per alcuni giorni. E, davvero, sono rimasto molto colpito dal modo in cui sono riusciti a dare vita a queste figure storiche e catturare le verità nascoste di questa vicenda. Leonardo DiCaprio sembrava il vero Ernest Burkhart, sembrava aver compreso davvero la natura di quel personaggio. Lily Gladstone dà vita a Mollie con tale sensibilità e potere emotivo, almeno nelle parti che ho visto. Quello che mi ha colpito di Scorsese è stato il livello di impegno e il livello di ricerca che hanno dedicato alla storia."

In attesa di un trailer ufficiale ricordiamo che, prima del passaggio in streaming in esclusiva su Apple TV+, Killers of the Flower Moon uscirà in Italia il 19 ottobre, distribuito da 01 Distribution.