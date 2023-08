Killers of the Flower Moon arriverà al cinema! Apple ha comunicato la data

Una buona notizia per tutti i fan di Martin Scorsese: malgrado l'aria tesa che si respira a causa degli scioperi di Hollywood e le voci su un possibile rinvio di Killers of the Flower Moon al 2024, la pellicola con Robert De Niro e Leonardio DiCaprio arriverà al cinema molto presto.

Killers of the Flower Moon sarebbe dovuto sbarcare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 6 ottobre: il calendario originario non verrà rispettato ma, il pubblico non dovrà attendere troppo tempo prima di assistere al nuovo film di Scorsese. Apple TV+, infatti, ha dichiarato che Killers of the Flower Moon uscirà il 20 ottobre e dunque solo qualche giorno dopo il debutto previsto al cinema. La data concordata non è casuale: qualche voce spinge che dopo il Festival di Cannes e il successo riscontrato, Apple TV+, in collaborazione con Paramount Pictures, il film ispirato all'assassinio dei nativi Osage potrebbe essere proiettato in qualche festival previsto in autunno. Ma non solo: la prospettiva IMAX avrebbe potuto giocare a favore della nuova data.

Nell'attesa di scoprire qualche dettaglio in più, potete dare un'occhiata all'esplosivo trailer di Killers of the Flower Moon che vedrà Robert De Niro nei panni dello spietato proprietario agricolo William Hale e Leonardo DiCaprio interpretare Ernest Burkhart, un uomo avido che sposa sull'onda della nuova ricchezza una donna Osage.