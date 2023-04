Killers of the Flower Moon sarà 3 ore e 45? 'Dura più di C'era una volta in America'

Questa settimana è stato annunciato il programma ufficiale del Festival di Cannes 2023, e come sempre in questi casi il direttore dell'evento Thierry Fremaux ha colto l'occasione per dare il via alle interviste di rito sulla nuova edizione della Croisette.

Una in particolare, quella concessa a Variety, ha offerto nuovi dettagli sulla durata di Killers of the Flower Moon, nuovo film diretto da Martin Scorsese per Apple TV+ con protagonisti Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, attualmente inserito nel programma del festival nella sezione 'Fuori Concorso'. Fremaux ha apparentemente confermato che il film durerà 'quasi' quattro ore, fornendo una risposta alquanto divertente: "Non so quale sarà la durata finale, ma diciamo che per me non è un problema. Tutto quello che so è il film dura cinque minuti in più di C'era una volta in America".

Escludendo dal ragionamento la versione statunitense tagliata (139 minuti), il capolavoro di Sergio Leone (che tra l'altro è stato il maggior punto di riferimento di The Irishman) è rinomato soprattutto per il montaggio internazionale (229 minuti) e quello director's cut del 2012 (252 minuti): probabilmente il riferimento di Fremaux è tutto per il montaggio internazionale, il che inquadrerebbe la durata di Killers of the Flower Moon a circa 234 minuti, in linea con i precedenti rapporti. Una durata, comunque, che non dovrebbe sorprendere i fan di Martin Scorsese. Del resto, negli ultimi anni l'autore si è a dir poco 'lasciato andare' dal punto di vista dei montaggi, con i suoi ultimi tre film diventati alcuni dei titoli più lunghi della sua carriera: Silence (161 minuti), The Wolf of Wall Street (180 minuti) e The Irishman (210 minuti).

Killers of the Flower Moon, lo ricordiamo, uscirà in Italia il 19 ottobre, distribuito da 01 Distribution.