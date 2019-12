Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese sarà distribuito in Italia da Rai Cinema

Dopo aver saputo la data di inizio delle riprese di riprese di Killers of the Flower Moon, da Variety arriva anche una conferma ufficiale sulla distribuzione italiana del nuovo film di Martin Scorsese.

Il nuovo progetto del regista di The Irishman, infatti, sarà distribuito nelle sale del Bel Paese dalla 01 Distribution di proprietà di Rai Cinema. Al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita, ma Scorsese inizierà a giare il film tra marzo e aprile 2020.

"Per quanto ne so, siamo l'unico territorio in cui la pellicola non verrà distribuito da un grande studio. Anticipando i tempi siamo riusciti ad ottenere i diritti per l'Italia prima ancora che fosse venduto a Paramount" ha detto Paolo Del Brocco, CEO di Rai Cinema, che si è aggiudicata i diritti di Killers of the Flower Moon insieme a Leone Film Group quando il progetto era ancora alle prime fasi di sviluppo.

Basato sul libro non-fiction Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI scritto da David Grann, il film è negli anni '20 ad Osage County, una regione particolarmente agiata dell'Oklahoma per merito anche dei ricchi giacimenti di petrolio della zona. La vita della contea però viene messa a repentaglio quando una ventina di nativi d’America viene brutalmente assassinata mani ignote, mettendo persino l’FBI sulle tracce dell’assassino.

Tra i protagonisti del film ci saranno i due attori feticcio per eccellenza di Scorsese, ovvero Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, che torna a collaborare con il regista dopo il recente The Irishman. A proposito del film Netflix, The Irishman è stato visto da 26 milioni di persone nel corso della sua prima settimana.