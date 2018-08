Killer Kate! poster e trailer ufficiale del nuovo horror con protagonista Alexandra Feld

È quest'oggi grazie a Freestyle Digital Media che possiamo mostrarvi un uovo Red Band Trailer e un poster ufficiale di Killer Kate!, nuovo film horror scritto e diretto da Elliot Feld (Mother Mary, Slate Your Name) e che vede protagonista la moglie del regista, Alexandra Feld (Phoenix Forgotten).

Co-scritto insieme a Daniel Moya (Rental), Killer Kate! segue la storia di due sorelle molto diverse, Kate e Angie. Le due non si parlano da quando Angie è partita per il college, lasciando Kate a casa a badare al padre malato. In modo da avere un riconciliazione, diversi anni dopo il suo trasferimento, Angie invita Kate al suo addio al nubilato che si terrà in una casa immersa nel nulla e prenotata attraverso l'apposita app per lo scambio casa. Le donne non sanno però che la casa è in realtà la residenza di una famiglia di assassini mentalmente disturbati che hanno messo in atto una grande trappola per raddrizzare un torto subito anni prima. Le protagonista diverranno così inconsapevoli partecipanti a una lotta selvaggia e spesso grottesca per la sopravvivenza, dove si contrapporranno vita e morte, passato e presente.



Killer Kate! vede nel cast anche Danielle Burgess (The Deuce in tv) e Tiffany Shepis (Victor Crowley), per un'uscita americane prevista in alcuni cinema selezionati, in VOD e Digital HD il prossimo 26 ottobre, giusto in tempo per Halloween.