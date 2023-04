Killer Heat, Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Richard Madden si aggiungono al cast

Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Richard Madden si aggiungono al cast di Killer Heat, film prodotto dagli Amazon Studios e diretto da Philippe Lacôte, regista di grande talento conosciuto soprattutto per Night of the King (La Nuit des Rois).

La trama, basata sul racconto di Jo Nesbø The Jealousy Man, segue le vicende di due fratelli coinvolti in un triangolo amoroso in un'isola greca; ma le dinamiche nascondono più di un segreto, perciò non sorprende che un detective (noto, appunto, come The Jealosy Man) finisca con l'indagare sull'accaduto... Le riprese devono ancora iniziare: si svolgeranno nel maggio 2023 a Creta.

Classe '81, Gordon-Levitt è ricordato per svariati prodotti cinematografici (Beethoven, Latter Days - Inguaribili romantici, Sin City - Una donna per cui uccidere) e televisivi (Una famiglia del terzo tipo, Oltre i limiti, The Mindy Project). È inoltre a sua volta regista e sceneggiatore – basti pensare al film indipendente del 2023 Don Jon, – oltre che produttore.

Quanto alla trentunenne Woodley, viene ricordata soprattutto per la sua interpretazione di Alexandra King in Paradiso amaro (2011), il quale, peraltro, le ha garantito un Indipendent Spirit Award e una candidatura al Golden Globe; inoltre, ha recitato nei panni di Beatrice "Tris" Prior nella trilogia distopica composta da Divergent (2014), Insurgent (2015) e Allegiant (2016). Ha prodotto a sua volta Resta con me e L'ultima lettera d'amore. Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione di Paradiso Amaro.

Infine, Madden ha partecipato a due saghe di enorme successo: Il Trono di Spade (nei panni di Robb Stark) e il Marvel Cinematic Universe (in partcolare, Ikaris nella pellicola del 2021 Eternals, diretto dalla regista cinese Chloé Zhao).

Per approfondire l'argomento, ecco chi è Jo Nesbo, un autore norvegese acclamato in tutto il mondo.