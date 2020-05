Killer Elite, il film Robert De Niro e Jason Statham nasconde clamorosi imbarazzi militari

Stasera torna in tv Killer Elite, famoso action thriller del 2011 con protagonisti Robert De Niro, Jason Statham e Clive Owen, e per l'occasione vi parliamo delle controversie che si nascondono dietro la sua realizzazione.

Sir Ranulph Fiennes, un avventuriero inglese, esploratore polare ed ex membro della SAS, è l'autore di "The Feather Men", il romanzo sul quale il film è basato. Sebbene abbia spesso affermato che la storia da lui raccontata fosse vera, le famiglie dei veri soldati SAS deceduti durante gli addestramenti del corpo militare, che nel romanzo vengono nominati, lo attaccarono pubblicamente accusandolo di aver sfruttato storie personali e di aver inventato diverse cose.

La SAS stessa è persino scesa in campo per rinnegare tanto il libro quanto Fiennes, con il tenente colonnello Ian Smith che ha raccontato al Daily Mail: "Erano informazioni assolutamente false, c'era un grande uso dell'immaginazione in quel libro. L'unica cosa davvero sconvolgente è stato il modo in cui ha tratto profitto da storie di tragedie personali".

Maggie Denaro, la vedova di uno dei soldati SAS deceduti, disse di Fiennes: "È ora che cresca. Ha fatto i suoi soldi da quel suo libro. Quando ho letto che in quelle pagine si diceva che Mike era stato assassinato, noi sapevamo che non era vero. Ma non è stato facile convincere i nostri figli, perché le persone intorno a noi iniziavano a credere a quello che aveva detto lui."

Sebbene Fiennes affermi di aver inviato un manoscritto del libro alla SAS e alle famiglie dei morti, che gli avrebbero hanno la loro approvazione, tutti i coinvolti hanno negato inequivocabilmente. Tuttavia, il Daily Mail è stato costretto ad una rettifica quando la vedova del maggiore Mike Kealy ha ammesso di aver letto e approvato tutte le pagine relative a suo marito.

